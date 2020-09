Milik è sempre più nell’ingorgo Juventus-Roma. A breve un vertice con il suo agente

Il Napoli e Milik vivono da separati in casa, il polacco non ha rinnovato e da tempo aveva espresso il desiderio di andare la Juventus, però l’addio di Sarri e l’arrivo di Pirlo hanno cambiato le carte in tavola. Anche la Roma avrebbe l’intesa di massima per l’ex Ajax, ma nessuno dei due club si è avvicinato a quello che vuole De Laurentiis. Senza contare che le contropartite, Bernardeschi e Under chiedono ingaggi molto alti. Far restare un anno Milik in azzurro non contento è un rischio che nessuno vuole correre, perchè si sa quanto è pericoloso. Il giocatore avrebbe espresso entro il 10 Settembre di avere un quadro più chiaro della vicenda. Ad oggi questo non è possibile, anzi l’ingorgo è sempre più aggrovigliato. Senza contare che il Napoli avrebbe chiesto Cuadrado dalla Juventus, risposta negativa. Anche Dzeko è alla finestra, un gioco ad incastri che però non c’è la certezza sulla parola fine in tempi brevi. I partenopei aspettano, con la speranza che gli “avvoltoi” non girano a guardare le carcasse, ma AdL sa il fatto suo. Nei prossimi giorni si attende di parlare con l’agente del polacco Sommella per capire se ci sarà o meno un’apertura alla vicenda.

Fonte: Il Mattino