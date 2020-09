Mercurio: “Ho il Covid-19, ma sto bene, non ho alcun sintomo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Claudia Mercurio, Canale 21, ecco le sue parole: “Ho il Covid-19, ma sto bene, non ho alcun sintomo. È molto tosta mentalmente. Mi sono sottoposta al test veloce prima, poi al test sierologico ed infine al tampone che ha avuto esito positivo. Sono stata in Sardegna e, viste le notizie, mi è sembrato giusto fare il tampone lavorando a contatto con il pubblico. Ho fatto i test a Castel di Sangro, stamattina la Protezione Civile mi ha portato la spesa perché non posso uscire. Ciò che più mi premeva era far fare il tampone a tutti coloro che in questi giorni sono stati a contatto con me. Per fortuna i miei collaboratori sono tutti negativi, sono sempre stata con la mascherina”.