Mercato, nazionali e Covid: per la Serie A è rischio “falsa partenza”

La decisione definitiva sull’ inizio del campionato di Serie A è stata presa: si comincia il 19 settembre. Come era prevedibile la stagione che andrà ad iniziare sarà “particolare”, conseguenza inevitabile dopo quella travagliata che si è da poco conclusa. Paradossalmente l’ufficialità del via alla stagione 2020-21 è giunta nel giorno in cui l’Atalanta ha annunciato tre nuovi positivi tra i suoi calciatori. L’allarme è stato lanciato anche dal presidente De Laurentiis, che ha definito folle cominciare in queste condizioni e senza certezze. Ha affrontato l’argomento il Corriere della Sera. In merito alla ripartenza ed al problema “positivi” si legge: “Sono 22 in giro per l’Italia dall’inizio della ripresa delle attività. Per adesso la situazione è sotto controllo, ma sarà una falsa partenza: tra ritiri cortissimi, la finestra per le Nazionali che ha privato quasi tutti gli allenatori di giocatori importanti, la difficoltà di organizzare amichevoli. Il tutto in mezzo al mercato, che ufficialmente comincerà oggi e finirà il 5 ottobre“