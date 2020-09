Mandarini, giornalista: “Maksimovic? Vuole restare ma c’è un problema sul rinnovo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista “Maksimovic? Vuole restare senza dubbio a Napoli. C’è sicuramente un problema di ingaggio sul rinnovo, c’è distanza tra domanda e offerta. quando tornerà dalla Nazionale, dovranno fare una riunione, perché il Maksimovic visto dopo il lockdown è stato un giocatore importante per il Napoli, cominciava anche a dare una certa tranquillità alla difesa. Chiaramente è successo qualcosa, classiche situazioni di trattative. Ora la situazione è in fase di stallo. Ha richieste in Premier League ma non ha intenzione di lasciare Napoli.

Milik? È la capitale degli attaccanti del mercato in Italia. Quando deciderà di accettare la Roma poi libererà Dzeko per la Juventus. Under piace molto al Napoli, così come Veretout che potrebbe essere l’erede di Allan. La priorità del Napoli in questo momento è cedere, non credo che sia imminente l’acquisto di un centrocampista. Quando uscirà Milik arriverà un esterno d’attacco come Under, potrebbe quindi esserci un’uscita di Ounas e Younes. Il tedesco sta valutando qualche pista in patria”.