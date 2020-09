Koulibaly ha preso la decisione. Il City pone l’ultimatum a De Laurentiis

Il difensore senegalese ha preso da tempo la decisione, senza nulla togliere a Napoli, ai tifosi e alla maglia azzurra, ma vorrebbe una nuova esperienza. Precisamente il Manchester City di Guardiola, però la situazione è che il club inglese al momento non si è avvicinato alla richiesta di De Laurentiis. L’ex Genk parla spesso con il suo agente Ramadani, sa che nessuno tirerà fuori 90 milioni, perciò è dura spuntarla. Il presidente dei partenopei al momento non ha alcuna intenzione di abbassare le pretese, la prossima settimana potrebbe esserci un incontro con gli emissari dei “citizens” a Capri, per provare ad abbassare le pretese. Se entro una decina di giorni non si scende intorno ai 70/70 milioni, allora il City mollerà la presa. Ci sarebbe anche il Psg, ma al momento sondaggi timidi, perciò solo la Premier League, però ora tutto dipende da AdL.

Fonte: Il Mattino