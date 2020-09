Kalidou Koulibaly sorride ai cori dei tifosi, ma…..lui ha già deciso

Kalidou esce passeggiando dal campo. Gli piace godersi quei cori dei tifosi, quel «non te ne andare» che le persone sugli spalti dello stadio Patini gli urlano ogni volta. La mattinata è freddina e il senegalese sa che c’è bisogno ancora di un bel po’ di giorni per capire come andrà a finire. Perché De Laurentiis con Ramadani è stato chiarissimo: è in attesa di proposte concrete, forti e accettabili. Perché quelle ricevute fino ad adesso non lo sono. Il patron azzurro ha spiegato per filo e per segno quale sarà l’offerta che vuole venga apparecchiata: 90 milioni di euro. Che già sono una forte riduzione rispetto alla valutazione di poche settimane fa. Koulibaly appare seccato per questo, buio in volto ogni volta che al telefono parla con il suo agente: sa bene che nessuno pagherà quella cifra per lui. E per di più in contanti, perché il Napoli chiede al Manchester City e al Psg (che naviga nell’ombra) che non vengano inserite contropartite tecniche. Nessuna svolta è attesa a breve, perché questa è una trattativa che rischia di divenire una maratona e che ha bisogno, probabilmente, che gli emissari del City (o del Psg) si incontrino con De Laurentiis. Non è escluso che questo avvenga a Capri, la prossima settimana, quando il numero uno del Napoli tornerà nel suo quartier generale estivo (ci resterà almeno fino a ottobre) Fonte: Il Mattino