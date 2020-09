Jeremie Boga, oltre a Napoli ed Atalanta c’è anche il Southampton

Quello di Jeremie Boga è nome caldissimo per il calcio mercato del Napoli. Il calciatore sembra gradire la destinazione, ma stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero due pretendenti (oltre gli azzurri) per il neroverde: Atalanta e Southampton. Il Napoli, oltre ai contanti, ha offerto il cartellino di Ounas, ma pare che il calciatore non interessi al Sassuolo. Sulla rosea, precisamente, si legge: “Boga è l’unico big che potrebbe salutare l’Emilia ma il prezzo è noto a tutte le concorrenti nella corsa al francese: 40 milioni senza contropartite. Il Napoli ha provato ad inserire Ounas per avvicinarsi a quota 40 ma il Sassuolo è ferreo. L’Atalanta temporeggia e così il Southampton si è fatto vivo per informarsi”.