Il mercato si infiamma: il Napoli prepara lo sprint per Boga

E’ un pupillo (ed anche pallino) di Giuntoli da sempre, Jeremie Boga e adesso, dopo la prima cessione in casa azzurra, quella di Allan all’ Everton, se ne può parlare davvero. E chiudere. La trattativa pare sia infatti entrata nel vivo, come si legge dalle colonne del Corriere dello Sport, anche perchè il club azzurro ha da un po’ l’ok del calciatore stesso. In attesa di novità per altri tesserati (come Koulibaly e Ghoulam) con il Sassuolo l’ operazione è già stata impostata. La base è di 25 milioni di euro più una contropartita, in modo da raggiungere i 40 milioni richiesti dal Sassuolo come valutazione dell’ esterno. Il nome individuato come contropartita resta quello di Adam Ounas. Un nome che, peraltro, sembra piacere davvero molto al tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi, il quale vedrebbe in lui un ottimo interprete del suo modulo 4-2-3-1.