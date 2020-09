Fissato l’incontro decisivo per il futuro di K2. Aggiornamenti su Maksimovic

Il futuro di Koulibaly rischia di diventare il tormentone dell’estate, anche perchè il Napoli vorrebbe avere le idee più chiare per la campagna acquisti. Il Manchester City al suo agente Ramadani ha offerto 70 milioni + bonus, proposta per la quale Guardiola non andrà oltre. Tra il fine settimana e l’inizio della prossima si farà il punto della situazione con De Laurentiis, sarà un dentro o fuori. Con Ramadani si farà il punto della situazione con Maksimovic, il ritiro di Castel di Sangro avrebbe riavvicinato per il rinnovo, superate le incomprensioni con mister Gattuso delle settimane scorse.

Fonte: Marco Giordano calciomerato.it