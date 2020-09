E.L. se il Milan passa il turno già conosce il suo avversario

In caso di passaggio del turno contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers, il Milan già conosce l’eventuale avversario al terzo turno preliminare di Europa League, dopo il nuovo sorteggio Uefa. Si tratta della vincente tra i norvegesi del Bod› Glimt e i lituani dello Zalgiris Vilnius. In ogni caso, quale che sia la squadra vincitrice, i rossoneri potranno eventualmente contare sul fatto di giocare a San Siro, per quanto la gara sia a porte chiuse. Le partite del terzo turno preliminare, tutte in gara secca, si disputeranno il 24 settembre. (ANSA)