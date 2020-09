Premere f5 per gli aggiornamenti

Questo pomeriggio intorno alle ore 17,00, il Napoli di Gattuso riprenderà gli allenamenti, per prepararsi in vista dell’amichevole del 4 Settembre alle ore 17,00, allo stadio “T. Patini”, contro il Teramo. Da valutare le condizioni del difensore classe 2000 Alberto Senese, mentre è tornato ad allenarsi ieri in gruppo Manolas. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “T. Patini” di Castel di Sangro, Alessandro Sacco