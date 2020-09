Di Marzio: “Gattuso pensa al cambio modulo, nel 4-3-3 non ci sarebbe posto per Mertens”

L’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio, intervenuto su Radio Marte parla del modulo del Napoli: “Napoli con il 4-2-3-1? Con Osimhen non è che si possa avere un’alternativa, lui deve giocare. A prescindere dal fatto che sia forte ma è uno che la porta la vede, tiene la squadra su perché è un grande contropiedista. Anche sul dialogo e sui movimenti è uno bravo. Il modulo con lui andrebbe bene ma manca un esterno a destra che sappia fare entrambe le fasi, come Hateboer dell’Atalanta. Oltre a Fabian Ruiz in mezzo al campo ci vorrebbe qualcuno di piede buono, anche giovane. Può servire un giocatore alla Tonali. Uno forte in tal senso è Douglas Luiz dell’Aston Villa. Il Napoli può giocare tranquillamente anche con il 4-3-3, il 4-4-2 o il 4-3-2-1 con Fabian Ruiz e Zielinski trequartisti, l’unico problema è la partenza di Callejon. Osimhen esterno a destra? No, lui è una punta centrale.

Mertens? Non puoi tenerlo fuori. Lui potrebbe giocare dietro con Osimhen prima punta. Allan? Un peccato, negli ultimi tempi non ha giocato ma nella Nazionale brasiliana è un titolare. Per me è stato venduto a poco, anche se oggi aveva meno mercato dell’anno scorso. Io non so cosa sia successo tra lui e la società ma resta un giocatore forte, temperamentale.

Danilo Barbosa? Non è un under. Nazionali? Siamo in un momento particolare, dobbiamo considerare anche il COVID-19. Spero che tra qualche mese esca un vaccino, che possa tamponare la situazione. Adesso in campionato non possiamo portare la gente allo stadio. Milik alla Roma o alla Juventus? Per me lui andrà alla Roma e Dzeko alla Juventus. Il Napoli non credo che prenderà i soldi che vorrebbe prendere”.