Di Lello: “Osimhen? Ha una falcata straordinaria, mi ricorda Bolt”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Di Lello, procuratore aggiunto FIGC, ecco le sue parole: “È possibile andare allo stadio senza contrarre il Covid-19. D’altro canto c’è stata una prima apertura in questa direzione dalla LND con 1.000 spettatori e 200 negli impianti al chiuso. Con prudenza si può fare qualche passo in avanti, ma per la Serie A sono tutt’altri numeri. Sono piccoli passi in avanti, ma attenzione massima, a Castel di Sangro c’era grosso distanziamento e grande attenzione anche da parte degli steward. Credo che con un protocollo corretto si possa pensare alla riapertura parziale anche per la Serie A. Sport e Salute? La politica, rispetto ad un virus sconosciuto , ha preferito affidarsi ad una comunità scientifica. Ancora oggi, in qualche modo, non si può non tener conto delle loro considerazioni. Comprendo la massima prudenza, non possiamo permetterci un nuovo lockdown. Confido, come tanti, che con il tempo, saggezza e buon senso, si possa contemperare alle esigenze. Osimhen? Ha una falcata straordinaria, mi ricorda Bolt. Può fare molto bene, ammetto di esserne stato positivamente colpito”.