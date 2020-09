CALCIO FEMMINILE – Promossa a pieni voti la Riozzese Como

In attesa del debutto in campionato, sarà in trasferta sul campo del Perugia, si danno i voti alle squadre della serie B, in modo particolare la Riozzese Como. La squadra lombarda ha ricevuto un bel 9, per gli enormi sforzi del presidente Verga, dopo un’estate non semplice fuori dal campo. Sono arrivate tra le altre Michela Franco della Juventus e Martina Gelmetti dal Napoli. Complimenti per il mercato, ora la palla passa al campo.

Fonte: tuttocalciofemminile.com