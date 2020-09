CALCIO FEMMINILE – M. Giugliano (centr. A.s. Roma): “Orgogliosa di far parte di questa famiglia”

L’A.s. Roma conquista i primi tre punti in campionato, battendo nel secondo tempo per 2-0 il Pink Sport Bari. Le reti delle brasiliane Andrasse e Paloma Lazaro, fanno felici mister Bavagnoli. La centrocampista Manuela Giugliano esprime tutta la sua gioia. “Sono orgogliosa di far parte di questa famiglia, sappiamo uscire dalle difficoltà e il successo di domenica contro le pugliesi ci darà la giusta serenità. Ora ci riposiamo, poi tra qualche ora si ricomincia”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com