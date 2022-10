CALCIO FEMMINILE – F. Cafferata (Napoli): “Con la Fiorentina abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti”

Il Napoli femminile è stata sconfitta in casa per 2-5 contro la Fiorentina di mister Cincotta, ma a tratti ha dimostrato di avere le credenziali per potersela giocare. A fine gara le parole della giovane Federica Cafferata: “Contro la compagine toscana abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti, anche se il punteggio direbbe altro, però in futuro potremo mettere in difficoltà i nostri avversari. Ci abbiamo messo grinta e carattere, la strada intrapresa è quella giusta. Il Sassuolo? Sabato è l’occasione per proseguire sulla strada del gioco e magari con un pizzico di fortuna ottenere un buon risultato. Sono felice del mio debutto in serie A, è una categoria che mi permetterà di crescere. Felice personalmente, ma lo sarò ancora di più quando otterremo i tre punti”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com