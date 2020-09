Biafora: “L’agente di Under sta chiedendo commissioni per la cessione”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Filippo Biafora, Il Tempo, ecco le sue parole: “Scambio Napoli-Roma? Trattativa molto complessa, giorno per giorno cambiano carte in tavola. Settimana scorsa sembrava fatto uno scambio alla pari, il Napoli poi ha chiesto un conguaglio e con la cessione di Allan è tornato a chiedere Veretout che è il vero nodo, l’oggetto del desiderio. Più la trattativa si allarga, più vengono inseriti nuovi nomi, più diventa complicata. Bisogna mettere tante teste d’accordo, uno dei problemi sorti nelle ultime ore, è l’agente di Under che chiede commissioni per la cessione. Se Dzeko non parte, la Roma non avrà l’esigenza di andare a trovare un sostituto. Edin è attualmente in stallo, ha dato il consenso ad andare alla Juventus, ma attualmente c’è un blocco. Paratici sta lavorando su più fonti, ha fatto sondaggi per Duvan Zapata, fin quando il quadro non sarà fatto, quest’affare resta bloccato, ma ci vuole poco per andare a dama. Milik ha meno di un anno di contratto, il Napoli deve abbassare la valutazione, altrimenti non monetizzerà nulla”.