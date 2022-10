Angelo Caruso (Sind. Castel di Sangro): “Grazie alla stampa per aver riportato al meglio i messaggi verso i tifosi”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Lucio Pengue, è intervenuto all’interno del Palazzetto dello Sport, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso. “Siamo quasi alla fine del ritiro, il bilancio è molto positivo, anzi qui si sono fatte più cose che altrove, penso alla Coppa Italia che è dentro il Palazzetto dello Sport. Un grazie a voi della stampa per aver riportato al meglio i messaggi da mandare ai tifosi. Purtroppo non tutti ne hanno potuto usufruire di questi giorni, ma chi lo ha fatto si è divertito davvero tanto e si è comportato in maniera esemplare. In linea generale è stato un ritiro positivo, è andato tutto secondo i piani, c’è stato solo un caso di positività, ma il tutto è stato arginato in poco tempo”.

La Redazione