William D’Avila (ag. Fifa): “Osimhen è molto affamato. A Napoli si sente come in famiglia”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, è intervenuto l’agente Fifa William D’Avila sul neo attaccante azzurro. “Osimhen è felice di questo inizio con la maglia del Napoli. Il presidente lo ha definito una gazzella? Lui ha molti soprannomi, perciò questo si aggiunge nella lista ed è contento. Il feeling con la squadra si sta iniziando a vedere, è chiaro che deve allenarsi tutti i giorni e sono certo che andrà sempre meglio. Il ragazzo non è affamato e molto motivato per dare il meglio di se stesso. Il 4-3-3 o il 4-2-3-1? Non è un problema, si può adattare a più moduli. Lui sin da quando ha conosciuto la squadra e l’ambiente si è subito sentito in famiglia e vuole dare il massimo per questi colori. Victor a detta di tutti è completo, forse deve migliorare nei colpi di testa, ma può segnare in tutte le maniere, l’importante è fare gol (ride n.d.r.)”.

La Redazione