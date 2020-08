[Video] Napoli femminile – G. Marino: “La Fiorentina? Ingenuità che in serie A non ci possiamo permettere”

Non è semplice commentare un 2-5 interno come quello subito dal Napoli Femminile contro la Fiorentina, ma chi ha visto la gara sa che Peppe Marino, allenatore delle azzurre, ha ragione nel trovare spunti positivi dalla prestazione delle sue ragazze: “Abbiamo preparato bene la gara e l’abbiamo interpretata con determinazione e qualità specie nella prima mezz’ora, poi abbiamo commesso alcune ingenuità che in Serie A non possiamo permetterci. Se vogliamo salvarci dobbiamo limitare gli errori al minimo ma anche insistere sulla nostra proposta di gioco che ha messo in seria difficoltà la Fiorentina. Iniziamo ad avere delle certezze e questo è importante”. Tra queste va annoverata anche Federica Cafferata, classe 2000, che si sta esprimendo bene da laterale sinistro: “Sarò contenta solo quando vinceremo perché conta ciò che fa la squadra. Abbiamo dato segnali di crescita importanti, sono convinta che a Sassuolo faremo bene”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile