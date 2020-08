Veretout, il Napoli insiste ed inserisce Maksimovic nella trattativa

L’asse di mercato Napoli-Roma pare intensificarsi e soprattutto, l’oggetto del contendere non è il solo Arek Milik. Secondo quanto spiegato da Corriere dello Sport, uno degli argomenti più caldi riguarda Jordan Veretout. Il centrocampista francese piace al Napoli ormai da anni, ma la Roma lo ritiene incedibile e non sembra intenzionata a rivedere le sue posizioni, neanche valutando la nuova proposta azzurra che vedrfebbe inserito nell’ affare Nikola Maksimovic. Il Napoli tornerà alla carica, anche in vista della quasi ufficialità della cessione di Allan. La Roma resta intenzionata a dire no ma un’offerta di 30 milioni di euro potrebbe anche cambiare le carte in tavola. Bisognerebbe discutere poi dell’ ingaggio. Il calciatore attualmente guadagna 2,5 milioni a stagione e per trasferirsi chiederebbe agli azzurri almeno un milione in più.