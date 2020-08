UFFICIALE – Penelope Riboldi neo acquisto del Pomigliano femminile

Il Pomigliano femminile, neo promossa in serie B, continua la sua campagna acquisti, in vista della prossima stagione, dove esordirà in casa contro il Tavagnacco. Dalla Roma femminile arriva l’ex Napoli Carpisa Penelope Riboldi, elemento di esperienza e al tempo stesso di qualità. Ecco le sue prime parole sul suo profilo facebook: “Ecco la mia nuova squadra l’ASD calcio pomigliano, sono molto felice e scalpitante per questa nuova avventura e ringrazio la società per l’opportunità datami”.

Fonte: Penelope Riboldi facebook