UFFICIALE – Negativi i 7 tamponi fatti ai giornalisti. Resta positiva la giornalista

Una giornalista che segue il ritiro del Napoli scopre di essere positiva al Covid-19 e viene messa in isolamento in una struttura ricettiva di Castel Di Sangro, assieme ad altri sette colleghi, tutti risultati negativi al virus: anche il tampone della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha confermato la positivita’ al coronavirus per la giornalista campana. L’esito e’ arrivato nel primo pomeriggio e circoscrive il contagio al solo caso sospetto, rivelatosi fondato. La giornalista, al suo ritorno da una vacanza in Sardegna, si era sottoposta al test seriologico e tampone in una struttura privata, dandone comunicazione alla Asl, fino a quando l’altro giorno le e’ arrivata la notizia della positivita degli esami effettuati.

Per la Asl abruzzese si trattava di una incerta positivita’, perche’ i test erano stati eseguiti in una struttura esterna non riconosciuta, ma oggi il dubbio e’ stato fugato. Il caso Covid e’ in carico alla Regione Campania e non e’ da conteggiare nell’area peligno-sangrina. “La donna – sottolinea il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso – sapendo di essere stata fuori regione ha adottato fin da subito tutte le precauzioni. Abbiamo seguito il percorso naturale del protocollo e il contagio resta circoscritto all’unico caso” Nel capoluogo sangrino e’ ancora in corso il ritiro del Napoli Calcio, per questo era fondamentale porre in essere tutte le misure del caso. I colleghi della cronista, negativi al tampone, restano in sorveglianza attiva e sotto monitoraggio della Asl.

Fonte: ansa.it