UFFICIALE – La Serie C e la D ripartiranno il 27 Settembre

Oggi il Consiglio Federale si è aggiornato per decretare le date della prossima stagione per i campionati professionistici. La serie A tra il 19 e il 20 Settembre, la cadetteria il 26 Settembre, mentre la serie C e i Dilettanti il 27 Settembre. A fine riunione le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina: “S’è vista grande collaborazione nel Consiglio di oggi. s’è vista grande collaborazione, abbiamo approvato l’unificazione della CAN di A e di B, riforma alla quale Marcello Nicchi stava lavorando da molto tempo. E’ una idea importante per la crescita dei nostri arbitri”.

La Redazione