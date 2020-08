Oggi il Consiglio Federale ha diramato le date ufficiali della serie A, B, serie C e campionati Dilettanti. Ultima ma non per importanza, anche la data della finale di Coppa Italia. Sarà il 19 Maggio, ma ancora non la sede che sicuramente non sarà lo stadio “Olimpico” di Roma. Si vocifera che potrebbe essere “San Siro”.

La Redazione