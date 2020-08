Se ne parla – Demme per Castrovilli, il Napoli ci prova

In ritiro ci si allena, ci si ritrova, si chiedono informazioni sul proprio futuro e si riflette. Questo è ciò che, in questo momento momento, sta facendo Diego Demme. Da fondamentale, per il suo equilibrio tattico, a giocatore in bilico nello spazio di qualche mese. E’ questo che sta accadendo all’ ex Lipsia, visti i cambiamenti di modulo che potrebbero esserci nella squadra di Gattuso. Il mediano è divenuto un non incedibile e la Fiorentina si è fatta avanti, visto che è alla ricerca di un play basso con le sue caratteristiche. E, parlando con i gigliati, non si può non pensare a Castrovilli, pupillo da molto tempo del patron azzurro De Laurentiis. Ma per poter trattare il viola, il Napoli, oltre al cartellino di Demme, dovrebbe mettere sul piatto della bilancia anche un buon conguaglio economico.

Fonte: CdS