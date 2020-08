Calenda: “Osimhen? Lo volevano Liverpool, Tottenham e Barcellona”

Roberto Calenda, procuratore italiano di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Sono io l’agente di Osimhen? Dicendolo non si sbaglia no, non si va fuori pista (ride, ndr). I tifosi del Napoli vogliono vederlo in opera prima di poter dire che si tratta di un ‘crack’? Ha la sfrontatezza per diventare leader in Italia? Stiamo parlando di un giocatore di indiscusso talento. Sin da quando è diventato professionista, moltissime squadre si sono interessate a lui. Alcune società sono state più lungimiranti di altre. E’ stata un’operazione difficile, fino all’ultimo c’erano squadre importanti, lo voleva José Mourinho al Tottenham come anche Jurgen Klopp al Liverpool. Il Barcellona inizialmente lo vedeva come predestinato a prendere il posto di Luis Suarez. Ha delle caratteristiche importanti. Cosa mi dice del ritiro? Lo hanno accolto benissimo, il clima è splendido, ha trovato una famiglia ed è rimasto impressionato dal calore dei tifosi”.