Osimhen è un fulmine: In Ligue 1 ha sfiorato la velocità di Bolt

FURIA OSIMHEN MACCHINA DA GOL

Cavani? Higuain? Calma. Per sedersi sul trono, come si intitola la sua canzone preferita cantata dalla star dell’hip-hop nigeriano Olamide (e che già in tre occasioni ha cantato in ritiro), ne deve passare di acqua sotto i ponti. Però Osimhen ha iniziato davvero con il piede giusto la sua avventura nel Napoli. Ovvio, era un’amichevole e null’altro (anzi, più complicati i duelli in allenamento contro Rrhamani, Luperto e company che con quelli dell’Aquila) ma i segnali di quello che è Victor sono arrivati a tutti.

Anche nelle partitelle del pomeriggio: quando il nigeriano è lanciato in campo aperto dà l’impressione di essere davvero devastante in accelerazione. E infatti, le statistiche della Ligue 1 dicono che con Mbappé è stato l’unico a superare per ben 5 volte la velocità di 35 km/h. Per capire di cosa stiamo parlando, basta risalire al 9 agosto 2009 quando Usain Bolt ha fissato il record dei 100 metri in 9”58 alle media di 37,5 km/h. Ovvio, Victor raggiunge quella velocità in uno scatto meno prolungato, ma il confronto dà l’idea di cosa è Osimhen e perché Gattuso ne è rimasto così stregato da passarci giornate intere al telefono nel corso del lockdown. Fonte: Il Mattino