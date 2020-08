Lozano, Insigne, Mertens, Osimhen: Tutti insieme appassionatamente

LOZANO, LE PAROLE GIUSTE

Una delle prime cose che ha fatto Rino Gattuso quando è arrivato al Napoli è stato andare dal professore di italiano di Lozano. «Scusa, ma com’è che sono sei mesi che è qui e non capisce ancora bene la nostra lingua?». Il rilancio del Chucky è iniziato da qui. Perché un re Mida come il tecnico del Napoli, che molto di quello che ha toccato da quando ha messo le mani sul Napoli è diventato oro, è davvero convinto che il messicano possa essere l’arma segreta del prossimo Napoli. E non è che lo pensa solo adesso. Dopo aver assistito al faccia a faccia tra Giuntoli e Raiola in cui il direttore sportivo ha spiegato che l’ex Psv non si muove da qui a meno che non arrivi una offerta faraonica (di cui non c’è traccia). Ci ha creduto da fine giugno in poi, quando ha tentato e ritentato: da esterno, falso nove, destra e sinistra. Non a caso lo ha provato nella formazione dei sogni, quella con Insigne, Mertens, Osimhen tutti insieme appassionatamente in campo. Compreso il messicano. Fonte: Il Mattino