Laudisa: “Se parte Koulibaly arriva Sokratis. Su Maksimovic penso che…”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport: “Nonostante la mancanza di soldi, mi aspetto un mercato effervescente. Una questione come quella di Dzeko rientra nelle logiche del romanzo calciomercato, quindi mi sembra tutto nella norma. Un mercato selvaggio, come ogni anno. Un difensore per il Napoli? Sokratis è l’alternativa se parte Koulibaly. La situazione di Maksimovic è a sé stante, perché credo che andrà via in ogni caso. Sokratis ha un ingaggio da cinque milione netti all’anno, ma il Decreto Crescita potrebbe aiutare il Napoli in tal senso. Gli azzurri se potrebbero offrirgli un triennale e va in scadenza tra 10 mesi. Il costo del cartellino non si preannuncia alto. Credo abbia anche altre proposte sul tavolo, è un giocatore di esperienza. Ha fatto bene a Dortmund e a Londra, adesso vuole lasciare la Premier e vediamo se il Napoli sarà la destinazione finale per lui”.