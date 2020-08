In attesa di sciogliere la matassa Koulibaly, il Napoli ha già il suo sostituto

Il futuro di Koulibaly non è semplice da sciogliere, visto che è sul mercato, piace al Manchester City e non solo, ma al momento non si è avvicinati alla cifra che AdL chiede per il difensore senegalese. I “citiziens” offrono, compreso i bonus, 73 milioni, ma il club azzurro ne vuole sempre 90. La distanza è sempre elevata e si rischia la rottura da entrambi i lati. Ovviamente Ramadani, l’agente del calciatore ex Genk vuole cercare di fare da mediatore, per trovare una soluzione. Nel frattempo si è trovato il suo sostituto, si tratta di Sokratis Papastapoulos dell’Arsenal. Ai “gunners” andrebbero 4,5 milioni e l’accordo non è lontanissimo neanche con il greco, mentre alla società londinese ormai manca solo l’annuncio per Gabriel vecchio pallino del Napoli.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino