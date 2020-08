Il Napoli ci ripensa, meglio che Petagna si aggreghi a Castel Volturno

Dopo il triangolare e la successiva giornata di riposo, il Napoli è tornato in campo al Patini. Il gruppo, senza tredici nazionali, è stato completato da una serie di giovanotti del vivaio o di rientro dai prestiti. Manolas ha lasciato il campo in anticipo per una leggera lombalgia. Ovazioni e applausi per Osimhen, il più acclamato dai tifosi. A proposito di attaccanti: Petagna è risultato negativo anche al terzo tampone Covid-19, ma il club pensa comunque di aggregarlo al gruppo dopo il ritiro. Quando tra l’altro si disputeranno due amichevoli. la prima l’11 settembre al San Paolo, la seconda il 13 a Lisbona contro lo Sporting.

Fonte: Cds