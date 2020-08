Il destino dei due ex Primavera azzurri sembra stabilito

Gli ex primavera vicino alla cessione in prestito: Tutino in settimana andrà in prestito alla Salernitana, mentre Gaetano andrà alla Cremonese. Inutile attendersi molto in difesa: perché nello scacchiere azzurro, in caso di partenza anche di Maksimovic (che però, dopo aver fatto un giro di orizzonti, potrebbe anche accettare l’offerta di rinnovo al ribasso fatta dal Napoli), sarebbe Di Lorenzo il jolly da poter usare come centrale. In ogni caso, c’è l’intesa di massima con l’Arsenal per Sokratis. Al ritorno a Napoli, incontro Giuffredi-Giuntoli per discutere di Hysaj. Meret incedibile, offerte spagnole per Ospina ma in porta non ci saranno cambiamenti.Fonte: Il Mattino