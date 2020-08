Il mercato del Napoli passa anche per le vie di Roma e riguarda anche diverse operazioni che riguardano i due club. Il collega de “il Roma” Giovanni Scotto aggiorna su twitter. “La #Roma ha chiesto di nuovo #Meret al #Napoli nell’affare #Milik, anche in prestito. Arrivato il no del club azzurro. La trattativa non decolla: restano in ballo Veretout, Under e Riccardi”.

La Redazione