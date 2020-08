ESCLUSIVA – N. Ceccarini: “Allan? Ottima operazione di mercato di Giuntoli. Under non pregiudica Boga”

Il mercato è sempre in cima ai pensieri del Napoli, si pensa prima a vendere e poi ad acquistare. Saranno settimane di intenso lavoro, in modo da accontentare mister Gattuso. Delle varie piste di mercato ilnapolionline.com ne ha parlato con il direttore di Tmw radio Nicolò Ceccarini.

Il Napoli ha ceduto Allan all’Everton, manca solo l’ufficialità. Secondo te è il prezzo giusto in questi tempi di mercato? “Se pensiamo che un anno e mezzo fa il Napoli lo stava per vendere aa 60 milioni, puoi pensare che si era persa una grande occasione. Oggi non potevi venderlo di più, perché 25 + 5 di bonus, sono un ottimo prezzo. Anche in questo caso per il capitolo cessioni, il d.s. Giuntoli si è ben comportato, ha ceduto un calciatore che ormai non faceva più parte dei piani del Napoli e perciò è stata fatta un’operazione positiva. Per il suo sostituto si punterà su Veretout della Roma e con i soldi del mediano brasiliano, si potrà andare a trattare con i giallorossi”.

Secondo te invece per lo scambio Milik-Under, possiamo dire che siamo a buon punto? “Direi proprio di sì. Il polacco ha ormai detto sì alla Roma, visto che Dzeko con ogni probabilità andrà alla Juventus. Under entrerà nello scambio più un conguaglio economico. E’ un’operazione che farà contento il Napoli, visto che accontenterà il polacco e potrà dare a Gattuso la pedina per il modulo offensivo”.

L’arrivo di Under non preclude quello di Boga del Sassuolo a tuo avviso? “Io credo di no, Boga da sempre è in cima alla lista del Napoli per l’esterno offensivo, anzi con i soldi che arriveranno dalle cessioni non escludo che si possa andare con forza dal d.s. Carnevali per arrivare al calciatore francese. L’affare porterebbe soldi e Ounas che piace e non poco a De Zerbi. Stiamo a vedere, ma certamente è un’altra pista da tenere d’occhio”.

Per il ruolo di terzino sinistro accordo raggiunto con il Legia Varsavia per Karbownik. Che tipo di giocatore si tratta? “Hai detto bene, l’accordo con il Legia Varsavia è stato trovato, base di 7 milioni + bonus, ma prima va ceduto Ghoulam. Il terzino franco-algerino se accettasse la destinazione Walveremphton allora si acquisterà il classe 2001. Lui è un prospetto molto interessante, forte fisicamente e con ampi margini di crescita. Di solito quando il Napoli va su questi calciatori, significa che ci crede e perciò c’è da essere fiduciosi”.

Infine ti vorrei chiedere della situazione Koulibaly. A che punto stiamo? “Io credo che alla fine l’affare Koulibaly City si farà, in un modo o nell’altro si troverà la quadra, per cedere il senegalese alla corte di Guardiola. Sul suo sostituto i nomi sono sempre quelli, Matvienko non si scarta come ipotesi, ma ce ne sono altri nell’agenda di Giuntoli che saprà trovare la giusta soluzione”.

