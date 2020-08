Durante: “In questo mercato il Napoli non si sta rinforzando le altre si. Se perde Koulibaly…”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Sabatino Durante, intermediario di mercato: “In questo momento Juventus, Atalanta, Milan ed Inter partono davanti al Napoli. Almeno per organico. Sarà dura andare in Champions League per gli azzurri. L’Atalanta è l’unica squadra in Italia che gioca un calcio europeo, il Napoli ci sta provando con Rino, mentre Inter e Juventus giocano ancora un calcio molto antico, seppure efficace. Pirlo proverà ad istituire ad un calcio di intensità, con un possesso molto verticale. Il calcio di Conte? Non mi parlate di Conte, fa il calcio di Mazzone… Da interista tifavo per non averlo mai un allenatore del genere in casa. Sono sicuro che dopo 4-5 mesi riprenderà con certe dichiarazioni. Con la cessione di Koulibaly, la squadra dovrà ritrovare i giusti equilibri e le concorrenti si sono rinforzate, mentre il Napoli non lo sta facendo durante questo calciomercato. Certo, potrà lottare per il quarto posto, starà al campo dare poi dare i propri verdetti. Opinione mia: se il Napoli perde Koulibaly, perde tanto. Quest’anno non ha brillato, ma resta un giocatore di alto livello, nonché tra i migliori difensori del campionato italiano. Maksimovic e Manolas non ti danno certe garanzie fisiche. Conosco Gattuso da quando aveva 15 anni. Feci di tutto per non farlo andare in Scozia, da Perugia. Da noi aveva debuttato anche in Serie A, facendo una partita incredibile da terzino destro”.