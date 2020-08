DIRETTA LIVE – Seduta mattutina del Napoli al “Patini”: entrano staff e tifosi

Premere f5 per gli aggiornamenti

09.55 – Mentre lo staff del tecnico azzurro comincia a preparare il terreno di gioco per la seduta di allenamento, il pubblico comincia ad accomodarsi sulle tribune dello stadio per assistere

Questa mattina, intorno alle ore 9,30, allo stadio “T. Patini” di Castel di Sangro, il Napoli svolgerà la prima seduta mattutina, da quando è in Abruzzo, l’ottava giornata. Mancano molti per gli impegni delle nazionali, in rosa molti calciatori della Primavera, però Osimhen come osservato speciale. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione