“Caso” Koulibaly, arriva l’ ultimatum del City: rischio stop alla trattativa

Caso Koulibaly/City: pare sia arrivato l’ultimatum del club di Guardiola. Lo si legge sulle pagine de Il Mattino. La società britannica avrebbe consegnato all’agente del centrale senegalese, Fali Ramadani, quello che ha tutta l’aria di essere una sorta di out-out. Offerta da 73 milioni di euro, prendere o lasciare. In questo modo, ovviamente, il rischio di rottura tra le parti c’è tutto. Lo stesso Ramadani, che conosce bene il patron azzurro De Laurentiis, sa che è inutile trattare con lui in questi termini. Il presidente azzurro proprio non digerisce determinate prese di posizione, nell’ ambiente è noto a tutti. Va inoltre ricordato che la cifra offerta è notevolmente lontana dai 90 milioni richiesti dal Napoli e che, nonostante la voglia di nuovi stimoli ed esperienze diverse, Koulibaly stesso ha più volte ribadito di star bene a Napoli e restare in azzurro non sarebbe affatto un problema.