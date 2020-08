CALCIO FEMMINILE – Il Pomigliano ufficializza altri 4 acquisti

Il Pomigliano calcio femminile è scatenata sul mercato, oltre ad aver ufficializzato gli acquisti di: Pinna, Riboldi e Moraca ne ufficializza altri 4.

Danielle Cox* , difensore inglese classe 1992, approda per la prima volta in Italia dopo le esperienze con Sheffield Ladies, London Bees Ladies, Celtic Glasgow Ladies e nelle giovanili dell’Arsenal. Ben strutturata fisicamente e gran colpitrice di testa, è pronta ad alzare il muro della difesa pomiglianese.

Ida D’Avino* , centrocampista 2001, è considerata una dei talenti più cristallini del calcio femminile campano, con presenze nella Rappresentativa Campania sia Under 15 che Under 23. Ha vestito le maglie di Virtus Partenope, Vapa Virtus Napoli e Sant’Egidio.

Zoubida El Bastali* , centrocampista 2002, proviene dalla formazione Primavera del Napoli Femminile. Le sue doti migliori sono tecnica, forza fisica e la visione di gioco.

Giulia Ferrandi, nata a Bergamo il 30/09/1992, è una centrocampista con svariate esperienze fra il calcio a 11 ed il futsal. Cresciuta nella Primavera dell’Atalanta, veste per 14 volte la maglia dell’Italia con l’Under 17 e l’Under 19. Milita 4 stagioni col Brescia (2009/2013) vincendo una Coppa Italia, prima di un brutto infortunio. Nel 2013 passa al Calcio a 5 tra le fila della Lupe, dove in 2 anni da laterale metterà a segno 38 reti. Nelle stagioni 2015 e 2016 torna al calcio a 11 spostandosi in Inghilterra e vestendo i colori del West Ham e del Watford. Rientrata in Italia si accasa a Firenze, dove giocherà sia con la Fiorentina (vittoria scudetto e Coppa Italia in serie A) che col Florentia (vittoria campionato serie B).

Fonte: Pomigliano calcio femminile facebook