CALCIO FEMMINILE – Buon pareggio del Brescia contro la Juventus Primavera

–

La prima amichevole stagionale, dopo due settimane di allenamenti, per il Brescia Calcio Femminile fornisce buone indicazioni: contro la Juventus primavera (che ha iniziato la preparazione dieci giorni prima rispetto alle

Leonesse) finisce 2-2 al termine di una partita molto combattuta nel primo tempo e più

aperta nella ripresa. Per il Brescia in gol Pasquali su assist di Brayda dopo una bella azione personale di

Cristina Merli, e autorete di D’Auria che di testa ha infilato la propria porta. Per la Juventus gol di Scarpelli e Candeloro. Mister Simone Bragantini ha commentato così la prestazione delle Leonesse: «Per noi,

dopo dodici allenamenti anche abbastanza intensi dal punto di vista del carico atletico, era la prima amichevole e ho visto le ragazze che sapevano prendere bene il campo e sapevano quello che volevano in fase di possesso palla. Poi è chiaro che c’è tanto lavoro da fare perché siamo appena all’inizio».

Alle viste c’è però già il primo impegno ufficiale perché il 2 settembre a Palazzolo c’è l’andata del preliminare di Coppa Italia Timvision contro il Vicenza: «Adesso è chiaro che siamo ancora imballate e non possiamo pensare che sia una stagione normale perché le ragazze non si allenavano sul campo dal primo marzo e quindi ero anche curioso di vederle in campo oggi. Le sensazioni sono buone, poi è evidente che non possiamo essere subito in forma e trovare i giusti meccanismi in campo. Ci vuole tempo per lavorare, allenarsi bene in settimana e costantemente. Poi i risultati, per chi lavora sodo, non tardano ad arrivare». Di solito non si parla delle singole, però sicuramente uno dei risvolti più piacevoli dell’amichevole di oggi è stato l’inserimento subito molto veloce e apprezzabile dei nuovi innesti, Luana e Cristina Merli, Elisa Galbiati e Camilla Ronca: «Non dimentichiamo anche Aurora Gilardi-portiere classe 2004, ndr-che lo scorso anno era nelle giovanili e oggi è

partita dal primo minuto. Tutte quante sono state brave e si sono applicate con grande volontà nel seguire quelle che sono state le mie indicazioni dal punto di vista tattico-strategico. Hanno portato sicuramente quelle qualità che ci serviranno nel corso della stagione».

Parlando di nuove, hanno parlato al termine dell’amichevole con la Juventus primavera Camilla Ronca ed Elisa

Galbiati: «E’ stata sicuramente una bella partita- le parole di Ronca, attaccante, partita titolare-è stato interessante mettermi alla prova e mi sono trovata molto bene in campo con le mie nuove compagne. Certo, i ritmi sono diversi per me che vengo da una categoria inferiore-Ronca proviene dalla 3Team, formazione di

Eccellenza-quindi per quanto mi riguarda devo lavorare tanto e migliorarmi». Dopo due