CALCIO FEMMINILE – A. Cincotta (all. Fiorentina): “Il Napoli? Dopo l’inizio non semplice abbiamo trovato la quadra”

La Fiorentina si conferma, dopo il successo per 4-0 contro l’Inter, vincendo ieri sera a Barra contro le azzurre di Geppino Marino. A fine gara le parole del tecnico della squadra viola Antonio Cincotta. “Il Napoli? Si è dimostrata squadra tosta, forte sul piano tecnico e che non ha mai mollato. All’inizio noi non eravamo partiti bene tatticamente, ma con il passare dei minuti abbiamo trovato la quadra. Ci siamo sistemati nel migliore dei modi e penso che abbiamo fatto bene. Siamo contenti che facciamo tanti gol, un segnale positivo, dovremo proseguire nella crescita e con il lavoro potremo toglierci tante soddisfazioni”.

Le prime due sfide cinque gol, a conferma del suo valore tecnico in zona gol e dell’esperienza. A fine gara le parole dell’attaccante della Fiorentina Daniela Sabatino. “A Napoli sappiamo che non era una sfida semplice, loro sono partite meglio di noi, però con il passare dei minuti abbiamo dimostrato tutto il nostro valore. I 35 anni? Si sentono (ride n.d.r.), ma scendo in campo con lo scopo di fare sempre meglio e dare il massimo. Da oggi penseremo al match contro la Florentia, è un derby che tutta la tifoseria ci terrà in maniera particolare e dovremo arrivarci nel migliore dei modi”.

Fonte: firenzeviolatv.it