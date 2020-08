Allarme Covid 19 a Castel Di Sangro, eseguiti tamponi in un albergo per un positivo

L’allarme coronavirus comincia a trillare anche a Castel di Sangro. Nelle immediate vicinanze del ritiro del Napoli, di un gruppo-squadra comunque isolato e seguito con estrema attenzione sia nelle misure preventive, sia nei controlli e nei test (due settimanali tra sierologici e tamponi): ieri, infatti, è stato acclarato un caso di positività al Covid-19 in una delle strutture alberghiere del paese e dunque le autorità hanno deciso di eseguire una serie di tamponi – sette in totale – nei confronti delle persone a contatto più stretto con il positivo accertato. «Dobbiamo ripartire quando tutto è sereno e sanificato: un paio di giorni fa c’erano casi alla Roma e ricominciare con gli stadi chiusi è auto-castrazione», le parole di De Laurentiis. E allora, lo spettro del virus. Con tanto di bollettino istituzionale stilato e confermato dalle autorità locali: «Sì, abbiamo eseguito sette tamponi», spiega Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro. I risultati degli esaminati sono attesi oggi, in giornata, ma nel frattempo le persone interessate, come anche il positivo, sono stati isolati e risultano costantemente monitorati. Secondo le notizie diffuse, comunque, sono tutti in buone condizioni. Fonte: CdS