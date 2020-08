Allan via, Intoppo Milik: mercato Napoli in fase di stallo!

Allan va via. Ieri piccolo pranzo d’addio con gli amici di Quarto dove ha vissuto per tutti questi anni da Bobò, uno dei ristoranti più noti del Campi Flegrei. Destinazione Everton. Oggi la partenza e le visite mediche. Il Napoli ha firmato tutte le carte relative alla sua cessione e le ha già inviate. Oggi uno dei manager di Milik, Sommella, deve convincere Under a ridimensionare le richieste economiche con il Napoli (chiede 4 milioni all’anno) altrimenti il risiko degli attaccanti non si smuoverà. Se non c’è accordo con Under, la Roma per Milik deve sborsare 30 milioni. Oppure inserire Veretout, con cui il Napoli ha da tempo un accordo. Il polacco, in ogni caso, spera sempre che la Juventus, rimasta negli ultimi giorni in un angolo, torni alla carica. La contropartita preferita dal Napoli gioca proprio lì ed è Bernardeschi. Che però ha uno stipendio da 4 milioni che il Napoli non vuole accollarsi (peraltro l’ex viola vorrebbe restare in bianconero dopo una stagione non proprio positiva).

Fonte: Il Mattino