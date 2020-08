ADL non ha gradito e minaccia la tribuna “annuale” per Milik

La telefonata di Pirlo ad Arek Milik al patron azzurro proprio non è andata giù. Il chiedere, a quanto pare, al calciatore polacco di temporeggiare fino alla prossima stagione, in modo da arrivare a Torino da svincolato, è stato visto come una vera e propria intromissione negli affari del club. Questo, stando a quanto si legge sul Corriere della Sera, ha inasprito i rapporti con l’agente di Milik e con l’attaccante stesso. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, con molta decisione, avrebbe ribadito che la punta “Andrà via alle mie condizioni, altrimenti resterà tutto l’anno in tribuna”. Una vera e propria dichiarazione di guerra. Da sempre DeLa non accetta intromissioni nei suoi affari e nei rapporti con i suoi assistiti e nell’ambiente tutti sanno che difficilmente le tollera.