WOMEN’S CHAMPIONS – Il Lyon batte in finale il Wolfsburg

Come da pronostico, il Lyon si conferma la migliore in campo internazionale, battendo nella finale di Women’s Champions il Wolfsburg. Nella prima frazione doppio vantaggio delle transalpine con la doppietta del bomber francese siglato da Le Sommer. Le tedesche accorciano le distanze con la punta Popp, sembra esserci la possibilità di arrivare al pari con il cambio di modulo, ma arriva la terza e definitiva del Lyon con Sara Bjork Gunnarsdottir. Per le francese quinto trofeo di fila, il settimo in totale, il Wolfsburg ci ha provato, ma la forza delle transalpine ha fatto la differenza.

Fonte: Gazzetta dello Sport