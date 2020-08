Il Benevento è tra i club più attivi sul mercato, per cercare la conferma della serie A, dopo che il primo tentativo non fu dei migliori. Dopo Glik per la difesa e l’arrivo di Lapadula, manca davvero poco per l’ex di Pescara, Sampdoria e Parma di Gianluca Caprari. Per Pippo Inzaghi, sta venendo fuori una squadra davvero interessante.

Fonte: gianlucadimarzio.com