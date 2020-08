SERIE A FEMMINILE – Prosegue l’ottimo momento di Pirone con il Sassuolo

In attesa del posticipo di questa sera tra il Napoli femminile e la Fiorentina, questo pomeriggio si sono giocate due partite e arrivano conferme sul Sassuolo. Le neroverdi battono in trasferta per 1-4 l’Inter, ancora a segno Valeria Pirone, stavolta con una doppietta. A segno anche Tomaselli e Dubckova, per le nerazzurre Moller. L’A.s Roma batte in casa il Pink Sport Bari per 2-0, reti nel finale di Andressa su rigore e dell’ex viola Paloma Lazaro.

La Redazione