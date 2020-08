SERIE A FEMMINILE – Il Napoli sogna ma poi la Fiorentina la risveglia nella realtà

Il Napoli femminile, dopo l’esordio di Bari, sconfitta per 1-0, con il rigore di Manno, aveva voglia di riscatto, di fronte una delle favorite la Fiorentina di Cincotta. Le azzurre partono forte e passano con l’ex Sassuolo e Tavagnacco Errico. Le viola però hanno in rosa una che di mestiere fa il centravanti, Daniele Sabatino e pareggia. Poi la clamorosa autorete di Groff che per passarla al portiere la mette in rete. Nella ripresa Mascarello e doppietta di Sabatino, tripletta in totale. Per la squadra di Marino la rete della bandiera siglata da Deppy. Il crollo tra fine e inizio ripresa è da monito, ma qualche piccolo passo in avanti c’è stato. Ora trasferta contro il Sassuolo dell’ex Valeria Pirone.

La Redazione