Schwoch: “Osimhen mi ricorda due calciatori del Parma”

Per Stefan Schwoch, presente sugli spalti dello stadio Patini di Castel di Sangro durante il suo show, Osimhen ricorda due giocatori, entrambi legati al Parma. Il primo è Asprilla.

Cosa hanno in comune? «La stessa capacità di corsa. Ovviamente, essendo giovanissimo, Osimhen deve migliorare sul piano tecnico, nelle movenze, nella difesa del pallone. Ma ha caratteristiche straordinarie, come il colombiano, per far innamorare i tifosi del Napoli».

Il secondo paragone? «Per lo sprint in campo aperto, mi ha ricordato Gervinho. Certo occupa un altro ruolo, ma anche Osimhen può partire da lontano per sfruttare la propria velocità». Fonte: CdS