Prima di annunciare Karbownik, bisognerà cedere. La Primavera ha un favorito per la panchina

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Legia Varsavia per il terzino sinistro classe 2001 Karbownik, 7 milioni + bonus e un ingaggio da 500 mila euro. Prima di annunciare il giocatore polacco bisognerà fare cassa, su tutti Ghoulam e Malcuit. Sul laterale mancino franco-algerino c’è il Wolveramphton, anche in prestito sarebbe l’ideale. Per la panchina della Primavera, dopo il no di Modesto e di Rolfo, ora sembra Emmanuel Cascione il favorito per il ruolo di tecnico dell’Under 19 azzurra, nel prossimo campionato Primavera 2.

Fonte: Il Mattino